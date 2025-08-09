https://news.day.az/officialchronicle/1772903.html Президент Ильхам Алиев предложил Пашиняну направить совместное обращение в Нобелевский комитет с инициативой присудить Трампу Нобелевскую премию мира Президент Ильхам Алиев предложил премьер-министру Николу Пашиняну направить совместное обращение в Нобелевский комитет с инициативой присудить Дональду Трампу Нобелевскую премию мира, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Новость обновляется
