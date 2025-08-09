Президент Ильхам Алиев предложил Пашиняну направить совместное обращение в Нобелевский комитет с инициативой присудить Трампу Нобелевскую премию мира

Президент Ильхам Алиев предложил премьер-министру Николу Пашиняну направить совместное обращение в Нобелевский комитет с инициативой присудить Дональду Трампу Нобелевскую премию мира, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется