Подписание Совместной декларации между Азербайджаном и Арменией может запустить процесс финализации мирного договора.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза.

"На протяжении многих лет я лично считал, что участие Президента Соединённых Штатов - вне зависимости от того, кто занимает этот пост - крайне важно для финализации мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. И я надеюсь, что мы приближаемся к этому моменту сейчас, когда Президент Трамп принимает сегодня в Белом доме Президента Ильхама Алиева и премьер-министра Пашиняна.

Я думаю, что сегодня мирный договор подписан не будет, но вместо этого будет достигнуто рамочное соглашение, в котором будут изложены конкретные шаги, которые премьер-министр Пашинян и Президент Ильхам Алиев готовы и намерены предпринять для того, чтобы подойти к подписанию мирного договора. Никто точно не знает, когда будет подписан сам мирный договор, но рамочное соглашение станет очень важным шагом", - сказал он.

Мэтью Брайза напомнил, что в марте этого года Азербайджан и Армения согласовали окончательный текст мирного договора.

"Остаётся один ключевой нерешённый вопрос - это требование Азербайджана о внесении изменений в Конституцию Армении, чтобы тем самым Арменией чётко и однозначно было заявлено, что Карабах является частью Азербайджана, и чтобы была устранена любая двусмысленность, которая была или остаётся в нынешней армянской Конституции.

Этот процесс будет непростым. Он потребует от премьер-министра Пашиняна победы в очень тяжёлой политической борьбе внутри Армении. Также есть новости о подписании соглашений о стратегическом партнёрстве, с одной стороны, между США и Азербайджаном, а с другой - между США и Арменией. Эти соглашения укрепят экономические, политические и вопросы безопасности в отношениях обеих стран с Соединёнными Штатами", - сказал бывший посол.

Кроме того, как отметил Брайза, согласно сообщениям, будет отменена 907-я поправка к "Акту в поддержку свободы", либо Президент Трамп призовёт контролируемый республиканцами Конгресс США окончательно устранить данную поправку.

"И наконец, может быть достигнута определённая договорённость по Зангезурскому коридору, в рамках которой логистическая компания из США будет осуществлять деятельность в этом коридоре на армянской территории. Все эти сообщения сейчас поступают из Вашингтона, и что произойдёт позже сегодня - пока неизвестно. Но это очень обнадёживающий момент - самый обнадёживающий за всё то время, что я освещаю армяно-азербайджанский конфликт, а это уже более четверти века. И я надеюсь, что то, что произойдёт сегодня, в конечном итоге приведёт к подписанию окончательного мирного договора, возможно, уже в ближайшее время. Если рамочное соглашение будет четко сформулировано, оно сможет запустить процесс финализации мирного договора", - заключил он.