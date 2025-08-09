https://news.day.az/officialchronicle/1772885.html Президент Ильхам Алиев: Мы пишем новую страницу в отношениях между США и Азербайджаном Мы пишем новую страницу в отношениях между США и Азербайджаном. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев по итогам встречи с Президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Вашингтоне. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев: Мы пишем новую страницу в отношениях между США и Азербайджаном
Мы пишем новую страницу в отношениях между США и Азербайджаном.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев по итогам встречи с Президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Вашингтоне.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре