Президент Ильхам Алиев: Мы пишем новую страницу в отношениях между США и Азербайджаном

Мы пишем новую страницу в отношениях между США и Азербайджаном. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев по итогам встречи с Президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Вашингтоне. Новость обновляется