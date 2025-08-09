ЕС приветствует итоги встречи Президента Ильхама Алиева и премьер-министра Пашиняна в Вашингтоне

ЕС тепло приветствует состоявшуюся сегодня встречу Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, проведённую при посредничестве Президента США Дональда Трампа, передаёт Day.Az со ссылкой на Совместное заявление Президента Европейского совета Антонио Косты и Президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен по случаю парафирования мирного договора между Арменией и Азербайджаном, а также подписания декларации между Президентом Алиевым и премьер-министром Пашиняном в Вашингтоне.

"Мы также приветствуем парафирование Соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном.

Подписание Политической декларации премьер-министром Пашиняном и Президентом Ильхамом Алиевым в присутствии Президента Трампа в Белом доме является важным событием для обеих стран, открывающим путь к прочному и устойчивому миру как для Армении и Азербайджана, так и для всего региона, а также венчающим многолетние усилия ЕС", - говорится в заявлении.

ЕС считает, что теперь важно обеспечить своевременную реализацию согласованных шагов, чтобы гарантировать стабильный и непрерывный прогресс на пути к полноценной нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

"Как уже неоднократно доводилось до сведения обоих лидеров, в том числе совсем недавно на полях саммита Европейского политического сообщества в Тиране в мае 2025 года, Президент Коста и Президент фон дер Ляйен искренне ободрены решительными шагами, предпринятыми лидерами Азербайджана и Армении на двустороннем треке за последние годы, опираясь также на серию их предыдущих встреч в Брюсселе.

ЕС решительно поддерживает процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и готов инвестировать в развитие региональной связности и полное открытие, чтобы, в первую очередь, принести пользу населению, разделённому наследием конфликта, а также приблизить регион к устойчивому миру, стабильности и процветанию", - отмечается в документе.