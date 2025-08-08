«PASHA Holding» успешно продолжает проект «Fərqindəlik», стартовавший в 2025 году

В рамках программы корпоративной социальной ответственности (КСО) "PASHA Holding" реализует проект "Fərqindəlik", который продолжает вносить значимый вклад в повышение уровня медицинской грамотности населения и расширение возможностей ранней диагностики по всей стране. Проект, начавший свою работу в начале 2025 года, к настоящему времени успешно прошёл два этапа.

Первый этап, состоявшийся в марте-апреле текущего года, прошёл под девизом "Ранняя диагностика спасает жизнь!" и охватил восемь регионов страны. Совместно с Министерством здравоохранения Азербайджанской Республики, компанией All Medical, местными клиниками и органами исполнительной власти были организованы выездные медицинские акции, в рамках которых было обследовано 2 910 человек.

В результате обследований:

У 990 человек выявлены сахарный диабет и гормональные нарушения,

У 330 человек - патологии щитовидной железы,

У 810 человек - ранее не стоявший на учёте, выявлен диабет.

450 человек из группы риска были направлены в систему Обязательного медицинского страхования. Кроме того, 890 пациентам были предоставлены глюкометры.

Второй этап проекта, начавшийся в августе, продолжится и в сентябре. На данном этапе выездные медицинские обследования уже проведены в Кюрдамире и Имишли, а в ближайшие дни планируется их проведение в Сальяне и Ленкоране.

Проект "Fərqindəlik" не только повышает доступность первичной медицинской помощи для жителей регионов, но и способствует укреплению здоровых привычек у населения, а также раннему выявлению заболеваний.