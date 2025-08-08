Азербайджан и США обсудили сотрудничество в сфере развития человеческого капитала

Обсуждены вопросы передачи знаний и опыта с Соединенными Штатами, создания научно-исследовательских центров, формирования инфраструктуры данных, а также развития человеческого капитала.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в рамках рабочего визита Президента Азербайджанской Республики в США министр экономики Микаил Джаббаров встретился с директором Управления по научно-технической политике Белого дома Майклом Крациосом.

В ходе встречи было подчеркнуто, что рабочий визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Вашингтон по приглашению Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа создал благоприятную основу для обсуждения повестки двусторонних отношений и развития партнерства на стратегическом уровне. Была отмечена важность реализуемых между двумя странами проектов в рамках взаимных интересов для развития региона, а также рассмотрены возможности реализации имеющегося потенциала расширения экономического сотрудничества посредством совместных инициатив.

В ходе обсуждений особое внимание было уделено стратегическому географическому положению Азербайджана, успешным результатам реформ, проводимых в целях диверсификации экономики, развитию ненефтегазового сектора, а также благоприятной деловой и инвестиционной среде. Было подчеркнуто, что на фоне глобальных вызовов цифровая трансформация экономики и стимулирование наукоемких секторов являются одними из основных приоритетов стратегии развития Азербайджана.

На встрече была подчеркнута фундаментальная роль технологических инноваций, научных разработок и искусственного интеллекта в экономической трансформации. Отмечена работа, проделанная по превращению Азербайджана в стратегический центр знаний и инноваций в регионе, а также возможности реализации потенциала сотрудничества между нашими странами в этом направлении.