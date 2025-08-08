Вашингтонская декларация может стать "Кэмп-Дэвидом" для Южного Кавказа

Вашингтонская декларация между Азербайджаном и Арменией может стать "Кэмп-Дэвидом" для Южного Кавказа.

Об этом в интервью Day.Az сказал старший научный сотрудник Венгерского института международных отношений Ласло Васа.

"Предстоящая в Вашингтоне встреча между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, которое пройдет при посредничестве и в присутствии Президента США Дональда Трампа, станет самым значимым событием в азербайджано-армянских отношениях со времени Второй Карабахской войны в 2020 году. Если все завершится, как ожидается, подписание в Вашингтоне Совместной декларации станет политической вехой - как по содержанию взятых обязательств, так и по символизму участия американского президента. Это событие уже сравнивают с ролью Джимми Картера в достижении Кэмп-Дэвидских соглашений 1978 года между Египтом и Израилем", - сказал он.

По его словам, в основе мирной повестки Азербайджана лежат два принципиальных условия.

"Первое - совместное обращение Азербайджана и Армении в ОБСЕ с просьбой официально распустить давно утратившую актуальность Минскую группу. Эта структура фактически прекратила свое существование после 2020 года и последующих геополитических изменений. Ее роспуск станет не просто бюрократической формальностью, а формальным завершением целой эпохи, когда карабахский конфликт был заморожен под управлением внешних посредников. Второе, куда более значимое с политической точки зрения, - внесение изменений в Конституцию Армении с целью исключить территориальные претензии к Азербайджану. Это требование бьет в самую юридическую и символическую суть спора, устраняя один из главных барьеров на пути к устойчивому миру. Включение этого пункта в Совместную декларацию и его закрепление через референдум в Армении, который планируется провести в 2026 году, создадут условия для окончательного подписания мирного договора. Если конституционная реформа будет осуществлена, это переведет двусторонние отношения от состояния экзистенциальной вражды к более прагматичному управлению взаимодействием, открывая путь к выстроенному сотрудничеству в торговле, транзите и сфере региональной безопасности", - сказал он.

Ласло Васа отметил, что еще одним стратегическим элементом повестки Вашингтона станет реализация Зангезурского коридора.

"С момента окончания Отечественной войны Президент Ильхам Алиев неизменно подчеркивал, что беспрепятственное сухопутное сообщение между основной частью Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой является национальным приоритетом. Ожидается, что Совместная декларация закрепит согласие Армении на это требование, при этом США выступят гарантом функционирования коридора. Если эта гарантия будет подкреплена реальными механизмами исполнения, коридор перейдет из разряда двустороннего соглашения в категорию инфраструктурного обязательства с региональным и международным основанием. Его запуск усилит логистическую интеграцию Азербайджана, укрепит его роль в Срединном коридоре и, при условии уважения вопросов суверенитета, может создать условия для ограниченного участия Армении в проектах восточно-западной транспортной связности", - сказал он.

Эксперт подчеркнул, что в Вашингтоне также планируется парафирование текста мирного договора министрами иностранных дел Азербайджана и Армении.

"Хотя это не равнозначно формальному подписанию, парафирование в дипломатической практике имеет большой вес: оно означает, что текст согласован по сути и остается лишь выполнить ранее оговоренные условия. Предполагаемая последовательность - парафирование в 2025 году, конституционная реформа в Армении в 2026-м, окончательное подписание мирного соглашения после этого - отражает поэтапный подход, который снижает политические риски и сохраняет импульс переговоров", - сказал он.

По его словам, роль США в этом процессе заслуживает особого внимания.

"Личное посредничество Президента Дональда Трампа и предложение о гарантиях по Зангезурскому коридору - редкий и прямой случай вмешательства Вашингтона в дипломатию на Южном Кавказе. Для США это шанс вернуть стратегическое влияние в регионе, где позиции России ослабевают, усилия европейских посредников буксуют, а участие Китая пока в основном ограничивается экономикой. Для Баку американское посредничество дает международную легитимность и дополнительный рычаг, а для Еревана - политический и в сфере безопасности противовес в условиях глубокой стратегической перестройки. Кроме того, в контексте иранского вопроса такая схема создает для США более выгодные условия для наблюдения и реагирования. Если задуманное будет реализовано, Вашингтонская совместная декларация станет гораздо большим, чем просто символическим рукопожатием. Она запустит юридические, политические и инфраструктурные механизмы формирования послевоенного порядка в Южном Кавказе. Успех, однако, будет зависеть от четкого соблюдения этапов, наличия надежных гарантий и готовности обществ обеих стран выйти из векового цикла взаимных обид. Если эти условия будут выполнены, данный процесс может войти в историю наравне с Кэмп-Дэвидом - не как окончательное устранение всех споров, а как решающий старт мира, который будет прочным, структурированным и стратегически обеспеченным", - заключил он.

Али Гасымов