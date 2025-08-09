Президент Ильхам Алиев: Обсуждаются финансовые вопросы с американским Эксимбанком

С американским Эксимбанком обсуждаются определенные вопросы, связанные с проектами по ресурсам. Есть ряд вопросов и планов, связанных с инфраструктурой, транспортом, а также с транспортировкой тех самых ресурсов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью представителям азербайджанских медиа в Вашингтоне.

"Энергетика станет одной из основных сфер, целей нашего сотрудничества", - отметил глава государства.