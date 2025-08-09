Президент Ильхам Алиев: Сегодня мы являемся свидетелями поистине исторического дня

Сегодня мы являемся свидетелями поистине исторического дня с точки зрения безопасности, стабильности, мира, экономических возможностей, инвестиций, энергетической безопасности и ряда других вопросов на Южном Кавказе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью журналистам в Вашингтоне.