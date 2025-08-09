Президент Ильхам Алиев: Наша первая встреча с Президентом Трампом была сердечной и нацеленной на результат

Наша первая встреча с Президентом Трампом была очень дружелюбной, сердечной и нацеленной на результат.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью представителям азербайджанских медиа в Вашингтоне.

Глава государства отметил, что его личное отношение к Президенту Трампу всегда было очень позитивным. "Он человек, который ценит семейные ценности, как и азербайджанский народ", - добавил Президент Азербайджана.