https://news.day.az/officialchronicle/1772951.html Президент Ильхам Алиев: Наша первая встреча с Президентом Трампом была сердечной и нацеленной на результат Наша первая встреча с Президентом Трампом была очень дружелюбной, сердечной и нацеленной на результат. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью представителям азербайджанских медиа в Вашингтоне.
Президент Ильхам Алиев: Наша первая встреча с Президентом Трампом была сердечной и нацеленной на результат
Наша первая встреча с Президентом Трампом была очень дружелюбной, сердечной и нацеленной на результат.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью представителям азербайджанских медиа в Вашингтоне.
Глава государства отметил, что его личное отношение к Президенту Трампу всегда было очень позитивным. "Он человек, который ценит семейные ценности, как и азербайджанский народ", - добавил Президент Азербайджана.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре