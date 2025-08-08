Эта авиакомпания запретила использование пауэрбанков
Авиакомпания Emirates запретила пассажирам использовать внешние аккумуляторы на своих рейсах.
Как передает Day.Az, об этом следует из заявления, опубликованного на сайте авиакомпании.
Запрет на использование пауэрбанков начнет действовать с 1 октября 2025 года на всех рейсах Emirates. Это означает, что пассажирам разрешается провозить только один внешний аккумулятор емкостью менее 100 Вт·ч, но заряжать устройства от него в салоне самолета нельзя, а сам аккумулятор нельзя заряжать от бортовой сети. При этом внешние аккумуляторы должны иметь маркировку с указанием номинальной емкости и не допускаются к перевозке в зарегистрированном багаже. Их необходимо хранить в кармане сиденья или в сумке под сиденьем впереди, но не на багажной полке.
Как уточняется, это решение было принято из-за растущего числа инцидентов с литиевыми аккумуляторами на борту самолетов, связанных с риском перегрева, возгорания или даже взрыва. Таким образом, Emirates стремится свести к минимуму риски, связанные с использованием внешних аккумуляторов, обеспечив максимальную безопасность полётов.
