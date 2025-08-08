Дорожная полиция Баку обратилась к автомобилистам

Управление Государственной дорожной полиции города Баку обратилось к автомобилистам.

Как передает Day.Az со ссылкой на информацию управления, одним из факторов, способствующих возникновению дорожно-транспортных происшествий, является потеря управления водителем. "К сожалению, некоторые водители при вождении высовывают руку из окна, что затрудняет управление автомобилем и увеличивает риск аварий. Согласно требованиям действующего законодательства, во время движения водитель не должен выпускать руль из рук. В случае выявления такого нарушения в соответствии со статьей 342.1.4 Кодекса об административных проступках (отпускание руля во время движения) в отношении водителя будет применен штраф в размере 40 манатов.

Управление Государственной дорожной полиции города Баку призывает водителей во избежание возможных неприятных инцидентов быть внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения", - подчеркивается в сообщении.