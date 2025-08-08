Десятки тысяч человек эвакуированы из-за масштабных пожаров в Калифорнии

В Калифорнии власти вынуждены были эвакуировать или предупредить об эвакуации более 50 000 человек из-за масштабных пожаров в регионе.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Ведомости", об этом пишет CNN.

Новый очаг вспыхнул 7 августа в горной местности к северу от Лос-Анджелеса и за несколько часов охватил площадь более 2,3 кв км. Пожар, получивший название Canyon Fire, не локализован и продолжает распространяться на восток, сообщает экстренная служба округа Вентура.

Очаг расположен к югу от озера Пиру, вблизи зоны отдыха у озера Кастаик, пострадавшей ранее от другого пожара. По словам представителя пожарной службы округа Вентура Эндрю Дауда, эвакуированы были 4200 человек в округе Лос-Анджелес, еще 12 500 человек получили предупреждение об эвакуации.

Новый пожар усугубляет ситуацию на фоне крупнейшего на данный момент возгорания в штате - пожара Гиффорда, охватившего 154 кв. км на территории Национального леса Лос-Падрес. Сообщается о четырех пострадавших.

По прогнозам, в ближайшие дни пожарная обстановка в регионе может ухудшиться из-за жары, засухи и пониженной влажности. Август и сентябрь считаются самыми опасными месяцами для распространения природных пожаров в Калифорнии, отмечает CNN.