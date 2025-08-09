https://news.day.az/officialchronicle/1772929.html Президент Ильхам Алиев: Отмена 907-й поправки - это историческое событие Отмена 907-й поправки - это историческое событие. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью журналистам в Вашингтоне.
Президент Ильхам Алиев: Отмена 907-й поправки - это историческое событие
Отмена 907-й поправки - это историческое событие.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью журналистам в Вашингтоне.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре