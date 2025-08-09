Ученые связали расположение инъекции с эффективностью вакцины

Введение различных вакцин в ту же руку, что и первая, может усилить реакцию иммунной системы на препарат.

Как расположение инъекции влияет на иммунный ответ, рассказали в журнале Popular Science, передает Day.Az.

Установлено, что специализированные иммунные клетки - макрофаги, играющие важную роль в борьбе с патогенами, - активируются в лимфатических узлах, расположенных рядом с местом введения вакцины. Эти клетки помогают направлять В-клетки памяти в правильные места, улучшая эффективность реакции организма на бустерную дозу, если она введена в ту же руку.

Ученый-клиницист Института медицинских исследований Гарвана и Института Кирби при Университете Нового Южного Уэльса Энтони Келлехер отметил, что "основной аспект исследования заключается в том, как быстро может быть активирована эффективная реакция иммунной системы на вакцину".

По словам специалистов, во время вакцинации в организм вводится антиген - безопасная версия патогена, который затем проходит через лимфатические узлы. Они, в свою очередь, служат своего рода тренажерами для иммунной системы, обучая ее бороться с реальными патогенами в будущем.

В ходе клинического исследования, проведенного с участием 30 добровольцев, получавших вакцину Pfizer-BioNTech, люди, получившие обе дозы в одной руке, начали вырабатывать нейтрализующие антитела против вируса уже через неделю после второй инъекции. Они также показали большую эффективность против штаммов Delta и Omicron. Через месяц уровни антител у обеих групп сравнялись, однако ранняя защита оказалась важным фактором в случае вспышек.

"Не стоит переживать, если ваши прививки были сделаны в разных руках. Наше исследование показывает, что с течением времени разница в защите уменьшается", - отметила иммунолог Ми Лин Мунье.