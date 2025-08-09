https://news.day.az/officialchronicle/1772934.html Президент Ильхам Алиев доволен результатами визита в США Я очень доволен результатами визита в США. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ., об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью журналистам в Вашингтоне.
