Президент Ильхам Алиев: Если Азербайджан и Армения парафировали мирное соглашение, то его официальное подписание не должно затянуться

Считаю, не стоит терять времени. Если Азербайджан и Армения парафировали мирное соглашение, то его официальное подписание не должно затянуться.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью журналистам в Вашингтоне.