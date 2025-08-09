https://news.day.az/officialchronicle/1772944.html Президент Ильхам Алиев: Если Азербайджан и Армения парафировали мирное соглашение, то его официальное подписание не должно затянуться Считаю, не стоит терять времени. Если Азербайджан и Армения парафировали мирное соглашение, то его официальное подписание не должно затянуться. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью журналистам в Вашингтоне.
Президент Ильхам Алиев: Если Азербайджан и Армения парафировали мирное соглашение, то его официальное подписание не должно затянуться
Считаю, не стоит терять времени. Если Азербайджан и Армения парафировали мирное соглашение, то его официальное подписание не должно затянуться.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью журналистам в Вашингтоне.
