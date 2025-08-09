Саудовская Аравия приветствует достигнутые соглашения между Азербайджаном и Арменией

Министерство иностранных дел Королевства Саудовской Аравии приветствует объявление о заключении мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Королевства.

"Министерство иностранных дел Королевства Саудовская Аравия приветствует заключение соглашения между Азербайджаном и Арменией, а также выражает благодарность США за содействие в этом процессе. Министерство также надеется, что данное соглашение станет началом новой эпохи взаимопонимания, сотрудничества и укрепления безопасности и стабильности между Арменией и Азербайджаном, что будет способствовать интересам обоих народов и всего Южно-Кавказского региона", - говорится в заявлении.