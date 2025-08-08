https://news.day.az/sport/1772779.html Стало известно, сколько билетов продано на матч "Карабах" - "Шкендия" Обнародовано количество проданных билетов на ответный матч III квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА, который состоится в Баку между командами "Карабах" (Азербайджан) и "Шкендия" (Северная Македония). Как сообщили Day.Az в агдамском клубе, уже продано 14 500 билетов.
Как сообщили Day.Az в агдамском клубе, уже продано 14 500 билетов.
Стоимость билетов составляет 5, 10, 20, 30, 75 и 100 манатов в зависимости от сектора.
Отметим, что поединок "Карабах" - "Шкендия" пройдет 12 июля на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, начало - в 20:00. В первом матче "скакуны" одержали победу со счетом 1:0.
