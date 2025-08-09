https://news.day.az/officialchronicle/1772926.html Президент Ильхам Алиев: Территориальные претензии, содержащиеся в Конституции Армении, сегодня не позволили подписать мирное соглашение Территориальные претензии, содержащиеся в Конституции Армении, сегодня не позволили подписать мирное соглашение. Об этом, в частности, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным СМИ, сообщает Day.Az. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев: Территориальные претензии, содержащиеся в Конституции Армении, сегодня не позволили подписать мирное соглашение
Территориальные претензии, содержащиеся в Конституции Армении, сегодня не позволили подписать мирное соглашение.
Об этом, в частности, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным СМИ, сообщает Day.Az.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре