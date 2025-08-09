Президент Ильхам Алиев: Территориальные претензии, содержащиеся в Конституции Армении, сегодня не позволили подписать мирное соглашение

Территориальные претензии, содержащиеся в Конституции Армении, сегодня не позволили подписать мирное соглашение.

Об этом, в частности, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным СМИ, сообщает Day.Az.

Новость обновляется