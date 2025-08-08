https://news.day.az/society/1772781.html В Баку задержали шесть человек за кражу мототранспорта В Баку 6 человек задержаны за кражу мотоциклов и скутеров. Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МВД. Факт кражи был зафиксирован в Низаминском районе Баку. Неизвестные лица ночью угнали мотоцикл, принадлежащий одному из жителей города.
В Баку задержали шесть человек за кражу мототранспорта
В Баку 6 человек задержаны за кражу мотоциклов и скутеров.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Факт кражи был зафиксирован в Низаминском районе Баку. Неизвестные лица ночью угнали мотоцикл, принадлежащий одному из жителей города.
В результате оперативных мероприятий, проведённых сотрудниками 25-го отделения полиции Низаминского РУП, были задержаны 2 подозреваемых в совершении данного преступления.
Сотрудниками были задержаны ещё 4 человека, подозреваемых в краже скутера стоимостью 2000 манатов, принадлежащего другому гражданину.
По фактам ведётся расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре