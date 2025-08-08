В Баку задержали шесть человек за кражу мототранспорта

В Баку 6 человек задержаны за кражу мотоциклов и скутеров.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Факт кражи был зафиксирован в Низаминском районе Баку. Неизвестные лица ночью угнали мотоцикл, принадлежащий одному из жителей города.

В результате оперативных мероприятий, проведённых сотрудниками 25-го отделения полиции Низаминского РУП, были задержаны 2 подозреваемых в совершении данного преступления.

Сотрудниками были задержаны ещё 4 человека, подозреваемых в краже скутера стоимостью 2000 манатов, принадлежащего другому гражданину.

По фактам ведётся расследование.