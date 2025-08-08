В VI летнем лагере диаспорской молодежи прошла презентация книги "Наследие Западного Азербайджана"

В рамках VI Летнего лагеря диаспорской молодежи, организованного в Ханкенди, состоялась презентация книги "Наследие Западного Азербайджана".

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по работе с диаспорой.

Мероприятие прошло под модераторством сотрудника комитета Эсмиры Халиловой. В нем приняли участие генеральный директор Института математики и механики министерства науки и образования Азербайджанской Республики, бывший министр образования, академик Мисир Марданов, депутат Милли Меджлиса, член комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Сахиб Алиев, представитель рода Иреванского хана, исследователь Иреванского ханства, член правления Альянса азербайджанцев Германии Амир Али Сардари Иревани, историк, член Общины Западного Азербайджана Назим Мустафа, руководитель аппарата Общины Западного Азербайджана Галиб Гасымов.

На презентации была представлена обширная информация об истории Западного Азербайджана, материально-культурном наследии этого региона и многовековом присутствии там азербайджанцев. Была отмечена важность сохранения этого наследия и его передачи будущим поколениям. Подчеркнуто, что книга "Наследие Западного Азербайджана" является важным носителем нашей истории и культуры. Сообщалось, что она служит значимым источником для защиты прав и исторической памяти соотечественников, депортированных из Западного Азербайджана. Представление книги диаспорской молодежи создает широкие возможности для углубления их исторических знаний и донесения реалий до мировой общественности.

В рамках мероприятия прошла фотовыставка, отражающая акты вандализма, совершенные на землях Западного Азербайджана, а также был показан документальный фильм о реалиях Западного Азербайджана.

Диаспорская молодежь проявила большой интерес к теме и задала экспертам многочисленные вопросы.

В завершение участникам были вручены подарки, связанные с историей и культурой Западного Азербайджана.

Отметим, что VI летний лагерь диаспорской молодежи проходит с 3 по 9 августа при совместной организации Государственного комитета по работе с диаспорой и Фонда Гейдара Алиева. В летнем лагере принимают участие 128 молодых людей из 61 страны мира. Предыдущие аналогичные мероприятия проходили в Шеки, Шамахы, Шуше, Нахчыване и Лачине, и в них участвовали в общей сложности более 700 молодых людей из более чем 60 стран.