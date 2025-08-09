Турция приветствует достигнутые соглашения между Азербайджаном и Арменией

Мы приветствуем прогресс, достигнутый на пути к прочному миру между Азербайджаном и Арменией, и волю, выраженную сегодня (8 августа) в Вашингтоне.

Как передает Day.Az, об этом написано на странице Министерства иностранных дел Турции в соцсети Х в связи с трехсторонними соглашениями, достигнутыми в Вашингтоне между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, американским лидером Дональдом Трампом и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

"Этот шаг, предпринятый в период обострения международных конфликтов и кризисов, представляет собой чрезвычайно важное событие с точки зрения обеспечения регионального мира и стабильности. Мы высоко ценим вклад администрации США в этот процесс.

Появилась историческая возможность принести мир и процветание на Южный Кавказ.

Турция будет продолжать вносить свой вклад в усилия по реализации этой возможности и поддерживать самоотверженные усилия Азербайджана", - говорится в публикации ведомства.