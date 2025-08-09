Президент Азербайджана: Запуск формата стратегического сотрудничества между Азербайджаном и США – историческое событие

Считаю запуск нами формата стратегического сотрудничества с США историческим событием.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью журналистам в Вашингтоне.

Подчеркнув, что очень доволен итогами визита, глава государства добавил: "Уверен, что конкретные результаты этого визита проявятся в ближайшем будущем".