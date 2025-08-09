https://news.day.az/officialchronicle/1772943.html Президент Азербайджана: Запуск формата стратегического сотрудничества между Азербайджаном и США – историческое событие Считаю запуск нами формата стратегического сотрудничества с США историческим событием. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью журналистам в Вашингтоне.
Подчеркнув, что очень доволен итогами визита, глава государства добавил: "Уверен, что конкретные результаты этого визита проявятся в ближайшем будущем".
