Один из самых стабильных ледников мира начал стремительно таять

В Аргентине начал стремительно таять ледник Перито-Морено, который считали самым стабильным в мире.

Как передает Day.Az, это выяснили ученые из Германии и Аргентины в новом совместном исследовании, результаты которого опубликованы в журнале Communications Earth & Environment.

Указанный ледник внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1981 году - до сих пор он считается важной точкой притяжения туристов со всего мира. Группа исследователей изучила состояние ледника при помощи спутниковых данных и георадара.

Специалисты пришли к выводу, что с 2000 по 2019 годы Перито-Морено терял примерно 34 сантиметра льда, а дальше его таяние заметно ускорилось. Так, с 2019 по 2024 год ледник начал терять по 5,5-6,5 метра ежегодно - в 16 раз больше, чем до этого.

Ученые отметили, что Перито-Морено сокращается не только в толщину, но и в длину. С 2019 года в некоторых районах он отступил более чем на 800 метров - особенно заметна эта динамика на северной окраине.

Также удалось выяснить, что под конечной точкой ледника находится большой скалистый хребет - скорее всего, благодаря ему Перито-Морено удавалось оставаться таким стабильным. Однако велика вероятность, что в ближайшем будущем ледник отделится от этого хребта и начнет исчезать еще быстрее.