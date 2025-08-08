OpenAI представила новейшую модель ChatGPT

Компания OpenAI представила модель искусственного интеллекта GPT-5, которая теперь доступна всем пользователям ChatGPT, даже без платной подписки.

Как передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com, разработчики отмечают, что новинка сочетает ключевые преимущества предыдущих версий и предназначена для широкого круга задач - от исследований и анализа до программирования и решения прикладных проблем.

Одним из главных нововведений стала возможность выбора "тона" общения ИИ. Доступно пять стилей: стандартный, циничный, робот, слушатель и ботаник. Также улучшен голосовой режим, добавлены цветовое оформление сообщений и интеграция с Google Почтой и Google Календарем.

GPT-5 унаследовала от предшественников улучшенные алгоритмы генерации текста и анализа данных, сохранив высокую точность и гибкость в диалоге. OpenAI позиционирует обновление как шаг к более персонализированному и удобному взаимодействию пользователей с искусственным интеллектом.