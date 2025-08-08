Урожайность риса в Японии под угрозой

Рекордно высокие температуры воздуха в Японии могут повлиять на производство риса в стране, что грозит дефицитом продукта и новыми скачками цен.

Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Bloomberg.

В ключевых регионах, производящих рис, таких как Тохоку и Хокурику, в июле выпало наименьшее количество осадков за почти 80 лет, в то время как аномальная жара в этом месяце побила несколько температурных рекордов и выжгла большую часть территории страны.

"Такие экстремальные погодные условия могут повлиять на сбор урожая, который обычно начинается в конце лета, в то время как запасы риса в последние годы и так были ограничены из-за неблагоприятных погодных условий. Это может привести к росту цен, которые и без того примерно на 50% выше, чем год назад", - говорится в материале.

Из-за жары и засухи снизится урожайность и объем сбыта риса, считает почетный профессор Университета Мияги, специалист в области сельскохозяйственной политики Казунуки Охизуми. По его словам, если бы погодные условия не повлияли на выращивание риса, его производство в этом году могло бы увеличиться на 8%, до 7,35 млн метрических тонн. Однако неопределенность погодных условий затрудняет прогнозирование.

В министерстве сельского, лесного и рыбного хозяйства предположили, что подобные риски могут распространиться и на другие регионы в зависимости от будущих погодных условий, добавили в издании.