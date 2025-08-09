https://news.day.az/officialchronicle/1772953.html Президент Ильхам Алиев: В период администрации Байдена американо-азербайджанские отношения превратились в заложника отношений между Азербайджаном и Арменией Мы не хотим терять времени. Четыре года правления предыдущей администрации США я расцениваю как потерянные годы. К сожалению, в период администрации Байдена американо-азербайджанские отношения превратились в заложника отношений между Азербайджаном и Арменией.
Мы не хотим терять времени. Четыре года правления предыдущей администрации США я расцениваю как потерянные годы. К сожалению, в период администрации Байдена американо-азербайджанские отношения превратились в заложника отношений между Азербайджаном и Арменией.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ., об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью представителям азербайджанских медиа в Вашингтоне.
"Наши достижения и потенциал, обретенные с Соединенными Штатами Америки в прежние времена, оказались в замороженном состоянии. Поэтому сейчас мы не можем терять времени", - подчеркнул глава государства.
