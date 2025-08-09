https://news.day.az/officialchronicle/1772907.html Президент Ильхам Алиев: Сегодня мы устанавливаем мир на Южном Кавказе Сегодня мы устанавливаем мир на Южном Кавказе, что является прекрасной возможностью не только для нашего региона, но и для всего мира.
Президент Ильхам Алиев: Сегодня мы устанавливаем мир на Южном Кавказе
Сегодня мы устанавливаем мир на Южном Кавказе, что является прекрасной возможностью не только для нашего региона, но и для всего мира.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в совместном заявлении для прессы с Президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Вашингтоне.
