Президент Ильхам Алиев: Сегодня мы устанавливаем мир на Южном Кавказе

Сегодня мы устанавливаем мир на Южном Кавказе, что является прекрасной возможностью не только для нашего региона, но и для всего мира.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в совместном заявлении для прессы с Президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Вашингтоне.