https://news.day.az/officialchronicle/1772915.html Президент Ильхам Алиев дал интервью азербайджанским СМИ в Вашингтоне - ФОТО Президент Азербайджана Ильхам Алиев дает интервью азербайджанским СМИ в Вашингтоне, сообщает Day.Az.
Президент Ильхам Алиев дал интервью азербайджанским СМИ в Вашингтоне - ФОТО
Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью азербайджанским СМИ в Вашингтоне.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре