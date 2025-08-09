https://news.day.az/officialchronicle/1772921.html

Президент Ильхам Алиев: При администрации Байдена отношения США и Азербайджана оказались заложниками американо-армянских связей

При администрации Байдена отношения США и Азербайджана оказались заложниками американо-армянских связей. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью азербайджанским СМИ в Вашингтоне. Новость обновляется