Программа самозанятости охватила еще ряд жителей трех районов Карабаха
Государственное агентство занятости при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана в рамках программы самозанятости предоставило средства еще 26 жителям Агдеринского, Лачинского и Ходжалинского районов.
Как передает Day.Az, министерство опубликовало информацию в связи с этим.
Сообщается, что благодаря предоставленным средствам эти жители создали собственные фермерские хозяйства в сфере скотоводства, козоводства, овцеводства и пчеловодства.
"Участники программы выразили удовлетворение оказанной им поддержкой в создании фермерских хозяйств на родных землях и выразили благодарность главе государства.
Они подчеркнули, что будут стремиться к расширению созданных ими хозяйств.
Таким образом, в рамках программы самозанятости более 220 жителей Агдеринского, Лачинского и Ходжалинского районов создали небольшие фермерские хозяйства", - говорится в информации.
Работа по созданию малых форм хозяйствования в рамках программы самозанятости жителей наших освобожденных территорий продолжается.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре