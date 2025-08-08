Программа самозанятости охватила еще ряд жителей трех районов Карабаха

Государственное агентство занятости при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана в рамках программы самозанятости предоставило средства еще 26 жителям Агдеринского, Лачинского и Ходжалинского районов.

Как передает Day.Az, министерство опубликовало информацию в связи с этим.

Сообщается, что благодаря предоставленным средствам эти жители создали собственные фермерские хозяйства в сфере скотоводства, козоводства, овцеводства и пчеловодства.

"Участники программы выразили удовлетворение оказанной им поддержкой в создании фермерских хозяйств на родных землях и выразили благодарность главе государства.

Они подчеркнули, что будут стремиться к расширению созданных ими хозяйств.

Таким образом, в рамках программы самозанятости более 220 жителей Агдеринского, Лачинского и Ходжалинского районов создали небольшие фермерские хозяйства", - говорится в информации.

Работа по созданию малых форм хозяйствования в рамках программы самозанятости жителей наших освобожденных территорий продолжается.