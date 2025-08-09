Токаев считает историческим достижением парафирование соглашения о мире между Азербайджаном и Арменией

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает парафирование в Вашингтоне соглашения о мире между Азербайджаном и Арменией исторически значимым достижением, положившим конец длительному военному конфликту.

Об этом в своем Telegram-канале написал пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Жельдибай, сообщает Day.Az.

"Президент Касым-Жомарт Токаев считает, что подписанное в Вашингтоне соглашение о мире между Азербайджаном и Арменией является исторически значимым достижением. Документ положил конец длительному военному конфликту между двумя государствами и открыл путь к установлению дипломатических отношений и развитию сотрудничества на основе прочного мира", - отметил Желдибай.