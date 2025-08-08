https://news.day.az/azerinews/1772725.html Bu da Natavanın VİLLASI - VİDEO Müğənni Natavan Həbibinin paylaşımı marağa səbəb olub. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, pop ulduz villasının həyətindən video yayıb. Görüntülərdə sənətçinin oğlu Zeyd də yer alıb. Həmin videonu təqdim edirik:
