https://news.day.az/world/1772620.html В Китае молния ударила в автомобиль на ходу - ВИДЕО Эпичный удар молнии в авто в китайском городе Бэйхай. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Люди в машине не пострадали, уточняет местное издание Dimsum Daily.
В Китае молния ударила в автомобиль на ходу - ВИДЕО
Эпичный удар молнии в авто в китайском городе Бэйхай.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Люди в машине не пострадали, уточняет местное издание Dimsum Daily.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре