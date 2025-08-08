Microsoft вызвала недовольство пользователей навязчивой рекламой в Windows

Microsoft столкнулась с волной недовольства со стороны пользователей Windows 11, вызванной навязчивым продвижением облачного сервиса OneDrive через системные уведомления.

Как передает Day.Az, об этом сообщает портал Windows Latest.

Так, в меню "Пуск" регулярно появляется баннер с призывом создать резервную копию данных, что фактически представляет собой способ продвижения платной подписки Microsoft 365 - без нее создать копию не выйдет.

Уведомления сопровождаются текстом "Рекомендуемое действие - создайте резервную копию ПК". При переходе по предложенной ссылке пользователь перенаправляется на страницу оформления подписки Microsoft 365, стоимость которой начинается от $5 в месяц. Бесплатная версия OneDrive предоставляет лишь 5 ГБ хранилища, чего недостаточно для полноценного резервного копирования.

По данным Windows Latest, отключение всех связанных опций в настройках не приводит к исчезновению баннера - уведомления появляются спонтанно и возвращаются после перезагрузки компьютера, если синхронизация с OneDrive не активирована.

Журналисты также обратили внимание, что подобные баннеры отсутствуют в версии Windows 11 для европейского региона, что может свидетельствовать о региональных различиях в политике отображения рекламы.

Microsoft пока никак не комментировала жалобы пользователей.