В США назвали фаворита Трампа на пост главы ФРС

Президент США Дональд Трамп рассматривает члена Совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС, выполняет функции центробанка страны) Кристофера Уоллера в качестве ключевого кандидата на пост главы ФРС.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщило агентство Bloomberg.

"Советники Трампа впечатлены готовностью Уоллера проводить политику, основанную на прогнозах, а не на текущих данных, и его глубоким знанием системы Федеральной резервной системы в целом", - говорится в материале.

Журналисты добавили, что Уоллер уже встречался с командой Трампа по вопросу данной должности. Однако с самим главой Белого дома член Совета управляющих ни разу не виделся, следует из материала.