В Китае посетители застряли на сломанном аттракционе - ВИДЕО

Из-за неисправности аттракциона в Китае пассажиры застряли и вращались неконтролируемо, что вызвало крики и панику среди людей. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Впрочем, всех спасли без серьёзных травм.