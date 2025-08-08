В Китае посетители застряли на сломанном аттракционе

Из-за неисправности аттракциона в Китае пассажиры застряли и вращались неконтролируемо, что вызвало крики и панику среди людей.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Впрочем, всех спасли без серьёзных травм.