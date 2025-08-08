https://news.day.az/world/1772765.html В Китае посетители застряли на сломанном аттракционе - ВИДЕО Из-за неисправности аттракциона в Китае пассажиры застряли и вращались неконтролируемо, что вызвало крики и панику среди людей. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Впрочем, всех спасли без серьёзных травм.
В Китае посетители застряли на сломанном аттракционе - ВИДЕО
Из-за неисправности аттракциона в Китае пассажиры застряли и вращались неконтролируемо, что вызвало крики и панику среди людей.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Впрочем, всех спасли без серьёзных травм.
