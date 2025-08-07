AZAL начинает полеты в два города Ирана

Azerbaijan Airlines, входящая в состав AZCON Holding, продолжает расширять маршрутную сеть и с 3 сентября 2025 года начинает выполнение прямых рейсов по новому маршруту Баку-Тебриз-Баку.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе AZAL, полеты по маршруту Баку-Тебриз-Баку будут выполняться дважды в неделю - по средам и воскресеньям.

Тебриз известен своим богатым историко-культурным наследием, архитектурными памятниками и музеями. Открытие данного направления создает дополнительные возможности для путешествий между Азербайджаном и Ираном.

Вместе с тем AZAL c 1 сентября 2025 года восстанавливается выполнение полетов в столицу Ирана - Тегеран. Полеты по маршруту Баку-Тегеран-Баку будут выполняться четыре раза в неделю: по понедельникам, четвергам, пятницам и субботам.

Авиабилеты на указанные направления доступны на официальном сайте авиакомпании, в мобильном приложении, а также в кассах и у аккредитованных агентств AZAL.