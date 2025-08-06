ЦАХАЛ нанес удар по оружейному объекту ХАМАС
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по объекту по производству оружия радикального движения ХАМАС на территории сектора Газа.
Как передает Day.Az, об этом сообщила армейская пресс-служба.
"На этом объекте движение ХАМАС производило оружие, которое использовалось террористами на протяжении всей войны для нападения на израильские войска", - говорится в заявлении.
В пресс-службе добавили, что "перед ударом были приняты меры по снижению риска причинения вреда гражданскому населению", среди которых военные перечислили "эвакуацию гражданского населения", "применение высокоточных боеприпасов", "воздушное наблюдение" и "сбор дополнительных разведданных".
В армейском ведомстве сообщили, что израильские войска ведут бои в районе города Газа, а также в северной и южной частях сектора. "В районе Дарадж-Туффа [в городе Газа] военнослужащие засекли 10 террористов в зоне своей деятельности. После оперативного обнаружения ВВС Израиля нанесли удар по террористам и ликвидировали весь террористический отряд", - продолжили в пресс-службе.
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