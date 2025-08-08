https://news.day.az/society/1772759.html Родившийся в бакинском метро ребенок станет "особым пассажиром" Родившийся в бакинском метро ребенок получит статус "особого пассажира". Как передает Day.Az, об этом сообщили в ЗАО "Бакинский метрополитен". "Символически ему будет предоставлено право бесплатного проезда в метро до достижения 25-летнего возраста. Кроме того, семье будут вручены небольшие подарки", - говорится в сообщении.
Родившийся в бакинском метро ребенок станет "особым пассажиром"
Родившийся в бакинском метро ребенок получит статус "особого пассажира".
Как передает Day.Az, об этом сообщили в ЗАО "Бакинский метрополитен".
"Символически ему будет предоставлено право бесплатного проезда в метро до достижения 25-летнего возраста. Кроме того, семье будут вручены небольшие подарки", - говорится в сообщении.
