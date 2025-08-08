https://news.day.az/society/1772785.html В Баку еще на одном проспекте расширена полоса микромобильности - ФОТО В Баку продолжаются работы по организации непрерывной полосы микромобильности вокруг станции метро "Эльмляр Академиясы" и на прилегающих улицах и проспектах. Как передает Day.Az со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA), ранее организованная полоса микромобильности на просп.
В Баку продолжаются работы по организации непрерывной полосы микромобильности вокруг станции метро "Эльмляр Академиясы" и на прилегающих улицах и проспектах.
Как передает Day.Az со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA), ранее организованная полоса микромобильности на просп. Гусейна Джавида, соединённая с улицами Мамеда Рагима, Бахтияра Вагабзаде и просп. Метбуат, продлена от перекрёстка с ул. Бахтияра Вагабзаде до ул. Абдуррагимабека Ахвердиева.
В рамках проведённых работ была выполнена соответствующая разметка. В ближайшие дни начнётся установка дорожных знаков и защитных барьеров.
