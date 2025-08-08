Tesla решила прекратить работу над суперкомпьютером

Американская компания Tesla решила распустить команду, которая занималась разработкой суперкомпьютера Dojo, ее руководитель также покинет компанию.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщило агентство Bloomberg.

"Питер Бэннон, который возглавляет проект Dojo, уходит, а гендиректор Илон Маск распорядился свернуть эту инициативу", - отметило агентство.

Источники агентства указали, что недавно 20 сотрудников, работавших над этим проектом, перенаправили в другие департаменты.

По информации Bloomberg, Tesla планирует усилить зависимость от внешних технологических партнеров, в том числе от американских компаний Nvidia и Advanced Micro Devices для вычислительных решений, а также Samsung Electronics для производства чипов.

Суперкомпьютер Dojo - это система, которая была разработана Tesla для обучения ИИ-моделей, лежащих в основе функций автопилота и полностью автономного вождения электромобилей компании, а также гуманоидного робота Optimus. Аналитики американского финансового конгломерата Morgan Stanley считали, что Dojo мог стать ключевым конкурентным преимуществом Tesla с потенциалом роста капитализации компании на $500 млрд.