В Найроби при крушении самолета погибли шесть человек
Шесть человек, в том числе двое на земле, погибли в результате крушения легкомоторного самолета на северо-востоке Найроби в Кении.
Как передает Day.Az, б этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на местного чиновника.
Самолет Cessna Citation 560, принадлежащий Африканскому фонду развития медицины и исследований (AMREF), направлялся из Найроби в Сомали. Вскоре после взлета он начал терять высоту, врезался в строящееся здание, повредил линию электропередачи и загорелся. Ранее сообщалось, что на борту находились два пилота и два медика.
На месте происшествия работают спасательные службы Кении, полиция проводит расследование инцидента.
