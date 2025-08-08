Найден неожиданный метод борьбы с кариесом

Клен может стать неожиданным союзником в борьбе с кариесом. Ученые из США обнаружили, что содержащийся в этом дереве полифенол эпикатехин галлат (ECG) эффективно подавляет деятельность бактерий Streptococcus mutans - главных виновников кариеса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, работа опубликована в журнале Microbiology Spectrum.

Эти бактерии разрушают зубную эмаль, образуя плотные биопленки (зубной налет) и выделяя кислоту. Обычно с ними борются с помощью агрессивных средств - антисептиков, спирта и фторидов. Но новое вещество действует иначе - оно блокирует фермент sortase A, который помогает микробам прикрепляться к поверхности зубов. Без него бактерии не могут "закрепиться" и образовать налет.

Интерес к клену возник случайно - в ходе другой работы. Ученые изучали, как возбудитель листериоза образует биопленки на древесине, и заметили, что на клене бактерии почти не задерживаются. Оказалось, все дело в полифенолах, которые подавляют тот самый фермент sortase A. Поскольку у Listeria и Streptococcus mutans схожее строение, исследователи решили проверить действие веществ на зубные бактерии.

Наиболее мощным оказался именно ECG - он встречается не только в клене, но и в зеленом и черном чае. Интересно, что другой известный чайный полифенол - EGCG, который уже применяется в некоторых зубных пастах, оказался менее эффективным.

Авторы подчеркивают, что ECG безопасен, естественен и может быть особенно полезен в детской гигиене полости рта. В отличие от спиртосодержащих ополаскивателей, он не токсичен при случайном проглатывании, что делает его идеальным компонентом для детских средств.

"Мы надеемся, что ECG или подобные безопасные полифенолы появятся в составе новых зубных паст и ополаскивателей. Это новый, мягкий, но эффективный подход к профилактике кариеса", - отметил ведущий автор исследования Марк Гомельски, профессор микробиологии Университета Вайоминга.