В Баку случился пожар в мотеле

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре в мотеле на просп. Бабека, в Хатаинском районе Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на МЧС, на место происшествия были направлены силы Государственной противопожарной службы МЧС.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных возгорание в одноэтажном мотеле общей площадью 465 м² было ликвидировано в короткие сроки, не допустив дальнейшего распространения огня.

В пожаре сгорели горящие конструкции 4 комнат мотеля на площади 150 м². Основная часть объекта была защищена от огня.