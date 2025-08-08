https://news.day.az/society/1772699.html В Баку случился пожар в мотеле - ВИДЕО На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре в мотеле на просп. Бабека, в Хатаинском районе Баку. Как передает Day.Az со ссылкой на МЧС, на место происшествия были направлены силы Государственной противопожарной службы МЧС.
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре в мотеле на просп. Бабека, в Хатаинском районе Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на МЧС, на место происшествия были направлены силы Государственной противопожарной службы МЧС.
Благодаря оперативному вмешательству пожарных возгорание в одноэтажном мотеле общей площадью 465 м² было ликвидировано в короткие сроки, не допустив дальнейшего распространения огня.
В пожаре сгорели горящие конструкции 4 комнат мотеля на площади 150 м². Основная часть объекта была защищена от огня.
