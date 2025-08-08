Документ, который Азербайджан и Армения подпишут в Вашингтоне, станет началом мирного договора

Документ, который Азербайджан и Армения подпишут в Вашингтоне 8 августа, станет началом мирного договора.

Как передает Day.Az, об этом сказал госсекретарь США Марко Рубио в ходе брифинга.

"Что касается более широкой повестки мира, президент решительно настроен на достижение мира и стремится быть президентом мира. Что касается Азербайджана и Армении, 8 августа мы будем здесь, чтобы подписать соглашение, что станет началом мирного договора", - сказал он.

Отметим, что ожидается подписание Совместной декларации между Президентом Ильхамом Алиевым и Премьер-министром Николом Пашиняном в Вашингтоне в присутствии Президента США Дональда Трампа.

Известно, что Азербайджан выдвигал два основных условия для подписания мирного соглашения с Арменией:

- Совместное обращение к ОБСЕ по вопросу ликвидации Минской группы;

- Внесение изменений в Конституцию Армении с целью устранения территориальных претензий к Азербайджану.

В подлежащей подписанию Совместной декларации, подтверждается, что Азербайджан и Армения направят Генеральному секретарю ОБСЕ совместное обращение о ликвидации Минской группы. Также признаётся необходимость последующих шагов для подписания и ратификации Соглашения о налаживании межгосударственных отношений и установлении мира между двумя странами после парафирования его текста. Иными словами, подтверждается необходимость внесения изменений в Конституцию Армении как одного из ключевых условий заключения окончательного мирного соглашения.

После Отечественной войны Президент Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что должен быть обеспечен беспрепятственный наземный проход из основной части Азербайджана в Нахчыван. Это требование главы государства было принято и армянской стороной. Так, в Совместной декларации будет подтверждено обеспечение беспрепятственного передвижения между основной частью страны и Нахчываном. Тем самым реализуется проект Зангезурского коридора.