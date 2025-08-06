Audi рассматривает строительство своего первого завода в США

Немецкий автоконцерн Audi может открыть первый завод в США в связи с торговыми пошлинами в отношении ЕС.

Как передает Day.Az, об этом пишет Handelsblatt со ссылкой на источники.

Компания выступает за строительство "завода-близнеца" в Чаттануге (штат Теннесси), где находится завод материнской компании Volkswagen (VW).

"Преимущество такого расположения заключалось в том, что VW мог взять на себя разработку строительных чертежей и логистической инфраструктуры, что сократило бы сроки строительства и финансовую нагрузку", - говорится в материале.

Собеседники издания заявили, что стоимость завода в США составит "порядка нескольких миллиардов долларов", а срок строительства - более двух лет. Годовая производственная мощность составит от 150 000 до 200 000 автомобилей.

Окончательное решение по открытию завода будет принято после переговоров генерального директора VW Оливера Блюма с администрацией президента США, уточнил неназванный высокопоставленный представитель VW Group.