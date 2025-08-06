Прошло 193 года со дня рождения поэтессы Натаван

Издавна правители, великие государственные деятели, запоминаются своими достижениями, повлиявшими на ход истории, увековечиваются за ту важную роль, которую они сыграли в судьбе народа. Ученые, поэты, писатели и в целом деятели искусства своими произведениями также обретают вечность и бессмертие.

Карабах подарил миру и азербайджанскому народу множество одаренных сынов и дочерей. Одной из таких исторических личностей является поэтесса, просветитель, смелый государственный деятель Хуршидбану Натаван, дочь последнего карабахского правителя Мехтигулу хана Джаваншира.

Как передает Day.Az, сегодня исполнилось 193 года со дня рождения ханской дочери Натаван. Она была внучкой Ибрахим Халил хана, родилась 6 августа 1832 года в городе Шуша.

Хуршидбану была единственным ребенком в семье и последней наследницей Карабахского ханства, поэтому ее во дворце называли "Дюрру йекта" - единственная жемчужина, а в народе - Хан гызы.

После смерти Мехтигулу-хана в 1845 году все его права перешли к его дочери Хуршидбану.

Хуршидбану обладала уникальным талантом. Она оставила глубокий след в истории азербайджанской культуры как лирический поэт и художник.

Кроме родного азербайджанского, она в совершенстве владела еще персидским и арабским языками, читала классические произведения таких корифеев восточной поэзии, как Низами, Физули, Навои.

Хуршидбану Натаван прославилась не только стихами, но и своим благородством и меценатством. Она поддерживала бедных, провела водопровод в город Шуша. Родник, проведенный Х. Натаван, известен под названием родник "Хан гызы".

В 1872 году ханская дочь организовала в городе Шуше поэтическое собрание "Меджлиси-Унс", которым руководила сама и взяла на себя все его расходы. Свои стихи она писала под псевдонимом "Натаван", то есть " слабая", "беспомощная". Она также создала уникальные произведения в жанре газели.

Семейная жизнь поэтессы сложилась неудачно. Стихи Натаван, потерявшей юного сына, были написаны в пессимистическом духе. Стихи "Буду плакать", "Был бы", "Ушел", "Без тебя", "Умираю" и другие она посвятила своему сыну, который рано ушел из жизни.

На многие стихотворения Натаван написаны песни. Очень успешным получилась песня-романс, написанная композитором Васифом Адыгезаловым на стихотворение "Гаранфил" (Гвоздика). Ей самой были посвящены произведения - поэма "Натаван" Мамед Рагима, пьеса "Натаван" народного писателя Ильяса Эфендиева.

Хуршидбану Натаван скончалась 1 октября 1897 года, она похоронена на кладбище "Имарят" в Агдаме. Ее имя носят улицы, клубы, библиотеки и школы. Ее рукописи, личная одежда и предметы хранятся в архивах и музеях.

В Баку установлен памятник Натаван, в Шуше - установлен ее бюст, а в Агдаме восстановлен надгробный памятник поэтессы. Бюст Натаван в Шуше был расстрелян армянами в 1992 году и выставлен на продажу за рубежом в качестве сырья. После нашей 44-дневной исторической победы в 2021 году ее бюст был восстановлен по указанию главы государства и возвращен в Шушу.

190-летний юбилей Хуршидбану Натаван был отмечен на государственном уровне.