В Италии построят самый длинный в мире подвесной мост

В Италии планируют построить самый длинный подвесной мост в мире, который соединит материковую часть страны с островом Сицилия.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Associated Press (AP).

Реализация инфраструктурного проекта обойдется в €13,5 млрд.

Долгое время решение о создании моста откладывалось из-за споров о его масштабах, угрозе землетрясений, воздействии на окружающую среду и вероятности вмешательства мафии.

Глава минтранса и вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что мост через Мессинский пролив станет "крупнейшим инфраструктурным проектом на Западе".

Подготовительные работы могут начаться в конце сентября - начале октября после одобрения со стороны Счетной палаты. Строительство, как ожидается, начнется в 2026 году.

По словам Сальвини, несмотря на бюрократические проволочки, строительство моста планируется завершить в 2032-2033 годах.